Происшествия

На Херсонщине дом судей забросали «коктейлями Молотова»: детали и фото с места происшествия

В селе Малокаховка (Каховский район Херсонской области) в частном доме супругов, которые работают судьями, произошел пожар. В течение двух часов спасатели тушили огонь. В результате никто из хозяев не пострадал.

Как сообщили в Херсонском областном главке полиции, предварительно установлено, что пожар возник ночью в результате поджога. На месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

Основной версией полиция считает совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Живущие в доме супруги работают в Чаплинском районном суде и Новокаховском городском суде Херсонской области.

Виновным в нападении на дом судей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич потребовал от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования дерзкого посягательства на жизнь судей.

По его словам, одна из пострадавших, судья Чаплинского районного суда, Ирина Пилипенко связывает произошедшее со своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением ряда дел. Сообщение об угрозах в адрес судьи еще в августе было направлено в адрес Генеральной прокуратуры Украины и Высшего совета правосудия.

Напомним, в марте неизвестные совершили нападение на Голосеевский районный суд Киева — по окнам на втором и третьем этаже была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия в сторону кабинетов судей. А в Соломенском районе Киева неизвестный облил зеленкой судью Хозяйственного суда Харьковской области.

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