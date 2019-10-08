Александр Пономарев рассказал о страшном диагнозе

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Александр Пономарев не всегда был таким сильным и мужественным. Артист признался, что в детстве был очень болезненным ребенком. Страдал от малокровия, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Но его мама приложила максимум усилий, чтобы спасти единственного сына и сделать его счастливым.

Воспоминаниями о детстве и самой дорогой женщине Пономарев поделился в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

«У меня все забирали еду в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 граммов крови», — поделился Александр Пономарев. Его мама, Любовь Анатольевна, сделала все возможное, чтобы спасти сына, нашла донора, врачей. И вскоре Саша пошел на поправку. Мать будущего артиста первой заметила музыкальный талант сына и отправила его в музыкальную школу, записала в спортивные секции для укрепления здоровья.

«Меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным», — рассказал певец.

Правда, бокс пришлось бросить из-за проблем со зрением. Чтобы сын не страдал, мама купила ему настоящий синтезатор, который стал приносить Александру первые деньги, играя на свадьбах. В 15 лет по протекции мамы Пономарев уже пел в ресторане. А в 17 — на заработанные деньги купил первый автомобиль.

Александр признается, что Любовь Анатольевна была единственной женщиной, которая могла остановить его, дать «пилюлей».

Став известным артистом, Пономарев подарил маме ресторан, а также устроил сюрприз — познакомил с Аллой Пугачевой. Женщины около часа проговорили по телефону.

Мама народного артиста ушла из жизни в 2004. Александру и сейчас сложно вспоминать о ней. Больше всего он жалеет, что мама не успела увидеть его младшего сына Александра.

«Это тяжелая тема для меня, очень жаль, что она не увидела Сашку. Это человек, который сделал для меня больше всего», — сказал Пономерев и прекратил разговор на эту тему.

Напомним, 46-летний Александр не афиширует личную жизнь. Он жил в гражданском браке с Аленой Мозговой, которая родила ему дочь Женю. После расставания с продюсером он женился на Виктории. В этом браке родился сын Александр. Но отношения Александра и Вики не сложились. Имя нынешней спутницы Пономарев не называет. Длинноногую блондинку он снял в своем клипе.

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