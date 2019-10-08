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В ночь на 9 октября украинцы увидят один из самых зрелищных звездопадов
В ночь с 8 на 9 октября жители Украины смогут наблюдать звездопад Дракониды. Наряду со звездопадом Персеиды это одно из самых интересных астрономических явлений сезона. О звездопаде сообщают «Факти».
Метеорный поток Дракониды появляется каждый год в октябре — в этом время Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Джакобини-Циннер. Движение метеоров сопровождается вспышками оранжевого или желтого света на небе.
Интенсивность звездопада не очень высокая, — до 15 метеоров в час. Но количество иногда увеличивается до 100 частиц в час.
Лучшее время для наблюдений потока — после 22.00. Ориентир — северо-западная часть ночного неба, в районе созвездия Дракона, чуть левее и выше Большой Медведицы.
Ранее сообщалось, что украинцы могли наблюдать невероятно мощный метеорный поток.
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