Украина

Инцидент в Керченском проливе: командующий ВМС Украины рассказал, как Россия обманула Международный трибунал

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Игорь Воронченко опроверг утверждение российских властей о возврате Украине трех военных кораблей, захваченных ФСБ России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

По словам Воронченко, соответствующее заявление российская сторона сделала в Международном морском трибунале.

«Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», — цитируют Воронченко Українські Новини.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда, ведь на них есть следы от стрельбы.

«Ну вы представляете, если они нам отдадут катер „Бердянск“ с простреленной рубкой, что будет?», — заявил он.

Тем не менее МИД Украины направило России запрос о возврате кораблей, но ответ пока не получило.

Напомним, 7 сентября Россия передала Украине 24 украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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