Сегодня хоронят Марину Куклину: последние фото молодой актрисы

Шоу-бизнес

Сегодня в Киеве, в Театре юного зрителя на Липках попрощались с молодой актрисой Мариной Куклиной, которая ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Проводить в последний путь актрису пришли ее родные, друзья и коллеги.

Они скорбят вместе с вдовцом и сыном, оставляют трогательные слова и фото с Мариной в сети. Среди снимков также есть последние фото актрисы, на которых она уже была без волос после химиотерапии. Актриса мужественно сражалась с болезнью, не теряла оптимизма и улыбалась, несмотря на боль.

На одном из снимков, где Марина проводит время с мужем и сыном, на голове виден шрам. Очевидно, после операции.

Напомним, Марине было всего 33 года. Страшный диагноз ей поставили год назад. Тогда Марина опубликовала снимок, на котором позировала уже без волос. Тогда многие решили, что актриса побрилась ради роли. Ровно через год ее не стало.

Сеть плачет вместе с мужем актрисы над его трогательными постами, в которых он признается Марине в любви.

Марина Куклина-Май известна по ролям в театре, а также кино. Она снималась фильмах и сериалах «По законам военного времени-2», «Голос из прошлого», «Пес», «Подари мне жизнь», «Анна Герман», «Возвращение Мухтара — 5», «Женский доктор» и других. Подробнее о карьере актрисы читайте здесь.

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