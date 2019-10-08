- 22:59 Парламент Нидерландов решил поискать в Украине виновных в трагедии рейса МН-17
- 22:43 Ани Лорак раскритиковали за огромный крест
- 22:37 Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение российского ГРУ, много лет действующее в Европе
- 22:32 Скандал в одесской школе: детей кормили супом с червями
- 21:53 Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО Крейга Ленга, выдачи которого требуют США
- 21:19 Падение с моста могло быть не случайным: открылись шокирующие подробности спасения ребенка на Житомирщине
- 21:13 Почему Заворотнюк выписали из больницы: онколог назвал несколько причин
- 20:38 Правозащитники потеряли связь с двумя украинскими узниками Кремля: Москалькову просят помочь
- 20:35 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 20:27 Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто
- 20:03 Зверски избитый экс-тренер Усика и Кличко попал в больницу с инсультом
- 20:02 И снится рокот космодрома: в Одесской мэрии тоже хотят осваивать космос
Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО Крейга Ленга, выдачи которого требуют США (видео)
Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США, бывшего военнослужащего США Крейга Ленга, который в 2015 года воевал на Донбассе на стороне украинской армии.
По информации Радио Свобода, суд отменил решение суда предыдущей инстанции, по которому американца отправили под домашний арест.
Теперь в США могут требовать экстрадиции американца, а на родине ему грозит смертная казнь.
По данным полиции, в апреле 2018 года он совершил убийство во Флориде. Жертвами якобы стала супружеская пара, которой Ленг обещал продать несколько единиц оружия. Убийство произошло с целью ограбления — при себе у погибших было 3 тысячи долларов.
На эти деньги Ленг и его подельники, по данным ФБР, планировали отправиться в Венесуэлу для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных сил.
Сам Ленг объяснял журналистам, что он хотел помочь украинскому народу отвоевать свободу в борьбе с российским агрессором. Крейг пошел добровольцем в «Правый сектор», а потом заключил контракт с Вооруженными силами Украины в составе Грузинского легиона (согласно закону № 2389, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу в ВСУ и иметь статус военнослужащих).
Напомним, экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович объяснил, почему воевавших в Украине добровольцев могут осудить.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!