Украина

Суд в Виннице арестовал на два месяца экс-участника АТО Крейга Ленга, выдачи которого требуют США (видео)

Винницкий апелляционный суд арестовал на 60 суток гражданина США, бывшего военнослужащего США Крейга Ленга, который в 2015 года воевал на Донбассе на стороне украинской армии.

По информации Радио Свобода, суд отменил решение суда предыдущей инстанции, по которому американца отправили под домашний арест.

Теперь в США могут требовать экстрадиции американца, а на родине ему грозит смертная казнь.

По данным полиции, в апреле 2018 года он совершил убийство во Флориде. Жертвами якобы стала супружеская пара, которой Ленг обещал продать несколько единиц оружия. Убийство произошло с целью ограбления — при себе у погибших было 3 тысячи долларов.

На эти деньги Ленг и его подельники, по данным ФБР, планировали отправиться в Венесуэлу для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных сил.

Сам Ленг объяснял журналистам, что он хотел помочь украинскому народу отвоевать свободу в борьбе с российским агрессором. Крейг пошел добровольцем в «Правый сектор», а потом заключил контракт с Вооруженными силами Украины в составе Грузинского легиона (согласно закону № 2389, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу в ВСУ и иметь статус военнослужащих).

Напомним, экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович объяснил, почему воевавших в Украине добровольцев могут осудить.

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