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Шоу-бизнес

Ани Лорак раскритиковали за огромный крест (фото)

22:43 8 октября 2019 156
Ани Лорак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно побывала в Киеве, разочаровала пользователей сети новым образом.

Так, певица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в кроссовках, джинсах и куртке. На груди у Ани Лорак видно массивный крест.

Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

«Ну блин, где та ледииии, ну что за гоп стоп, «Вообще не ваш стиль», «Одеваться стала ужасно! Стиль не твой!!!» — пишут поклонники и просят перестать фотошопить фото.

Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

Они также высказали недовольство крестом. «Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект», «Ани, первое и последнее фото вам не идет. Крест на шее как у гангстеров 90-х», — возмущаются комментаторы.

Ани Лорак

Ани Лорак

Напомним, что ранее Ани Лорак заподозрили в беременности.

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