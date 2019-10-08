Ани Лорак раскритиковали за огромный крест (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно побывала в Киеве, разочаровала пользователей сети новым образом.

Так, певица опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в кроссовках, джинсах и куртке. На груди у Ани Лорак видно массивный крест.

«Ну блин, где та ледииии, ну что за гоп стоп, «Вообще не ваш стиль», «Одеваться стала ужасно! Стиль не твой!!!» — пишут поклонники и просят перестать фотошопить фото.

Они также высказали недовольство крестом. «Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект», «Ани, первое и последнее фото вам не идет. Крест на шее как у гангстеров 90-х», — возмущаются комментаторы.

Напомним, что ранее Ани Лорак заподозрили в беременности.



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