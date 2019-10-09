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Ревнивый лабрадор: в США собака подстрелила попутчицу хозяина из пистолета

0:50 9 октября 2019 36
Лабрадро
Инф. «ФАКТОВ»

В США в штате Оклахома лабрадор выстрелил в женщину из пистолета. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ABC News.

Сообщается, что собака по кличке Молли ехала на заднем сиденье пикапа. Ее хозяин вел машину, а пассажирское место занимала его 44-летняя попутчица. Когда автомобиль остановился на железнодорожном переезде, Молли прыгнула на центральную консоль и наступила на заряженный пистолет.

Пуля попала в левое бедро женщины. В ожидании скорой помощи водитель по инструкции оператора службы 911 сделал жгут из ремня, наложил на раненую ногу и остановил кровотечение. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Следы выстрела, найденные полицейскими на центральной консоли, подтвердили показания водителя. По информации полиции, он страдает слабоумием.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Форт-Додж, штат Айова, собака выстрелила в хозяина из пистолета, который висел на его поясе. Инцидент произошел, когда пес прыгнул к нему на колени.

Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастном случае, виновником которого неумышленно стала лошадь: в Харьковской области на лугу нашли труп несовершеннолетней девочки. Дело получило большой резонанс, поскольку тело было привязано к крупу лошади. В заявили, что к смерти привела неосторожность подростка. Девочка без спроса пошла напоить коня и привязала себя веревкой к телу животного. Однако делать это категорически запрещено. Животное понеслось и потащило за собой ребенка. Через некоторое время его удалось успокоить, но девочка скончалась от полученных травм.

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