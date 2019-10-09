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Ученые назвали продукт, который может предотвратить самый распространенный среди мужчин вид рака
Регулярное употребление в пищу грибов защищает от появления самого распространенного среди мужчин рака — рака простаты. К такому выводу пришли японские учены, говорится в статье издания International Journal of Cancer.
Сообщается, что исследователи из Университета Тохоку в течение длительного времени наблюдали за почти 36,5 тыс. мужчин.
В их долгосрочном когортном исследовании участвовали японцы в возрасте от 40 до 79 лет. У мужчин отслеживались особенности рациона питания, а также уровни физической активности, наличие вредных привычках (курение и употребление алкоголя), факторы образования и семьи, история болезней.
За период наблюдения из общего числа участников 3,3% заболели раком предстательной железы. Исследователями был сделан вывод о том, что регулярное употребление грибов связано с более низким риском возникновения рака простаты независимо от того, сколько фруктов и овощей, мяса или молочных продуктов входит в мужской рацион.
«Те из мужчин, кто употреблял грибы один или два раза в неделю, имели на 8% уменьшенный риск развития этого заболевания, чем те, кто ел грибы менее регулярно», — рассказали авторы проекта.
Также в статье отмечается, что, по мнению ведущего специалиста исследования, доцента кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Тохоку Шу Чжана, грибы являются хорошим источником антиоксидантов, особенно L-эрготионеина. Данное вещество смягчает окислительный стресс и клеточный дисбаланс, а также предотвращает воспаления, связанные с вредным воздействием токсинов из окружающей среды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уверена, что вероятность развития рака у каждого человека зависит от различных факторов: генетики, образа жизни, окружающей среды, истории других болезней, рациона, вида деятельности, наличия детей
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