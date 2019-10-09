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Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: названа причина
Параметры работы обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС могут быть конкретизированы до конца 2019 года. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает «Укринформ».
По его словам, во время переговоров в Брюсселе поднимался вопрос, каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает периодический пересмотр.
Качка отметил, что первую возможность на переговоры Украина получит в начале ноября в рамках Комитета ассоциации, вторую — в течение заседания Комитета ассоциации в торговом составе в середине ноября, третью — на Совете ассоциации Украина-ЕС в декабре этого года.
«Главный вопрос, который поднимался во время переговоров — это каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает периодический пересмотр. Нам очень интересно понять позицию Евросоюза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня — это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условия, о календаре такой работы уже этой осенью», — рассказал Качка.
Торговый представитель Украины отметил, что обе стороны заинтересованы в увеличении объемов торговли, а это зависит от интеграции Украиной таможни, снятие ограничения на автомобили и заключения соглашения АКА относительно признания эквивалентности технического регулирования.
Напомним, что Соглашение между Украиной и ЕС было ратифицировано 16 сентября 2014 года, а с 1 сентября 2017 года Соглашение в полном объеме вступило в силу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в интервью нашему изданию о том, что Офис президента, Кабмин и парламент стремятся продемонстрировать быстрые успехи на многих направлениях, в том числе и в крайне важном для Украины сегменте — сотрудничестве с Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Однако вызовов и рисков на этом пути немало.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!