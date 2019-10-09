Селена Гомес снова впала в депрессию из-за свадьбы Бибера

Шоу-бизнес

27-летняя певица Селена Гомес снова испытывает приступы печали из-за свадьбы своего бывшего бойфренда Джастина Бибера. Так, буквально через пару часов после публикации первых официальных фото с бракосочетания певца она разместила в Instagram селфи, на котором запечатлела себя в постели, спрятавшейся под одеялом и без малейших следов косметики.

При этом, Селена выглядит на это снимке совершенно несчастной и подавленной. Довершила картину подпись, сделанная Гомес, под снимком. Она гласит: «Вот такая я теперь все время…», пишет «7 дней» со ссылкой на People.

Фанаты Гомес решили, что у певицы, которая в прошлом году уже лечилась от депрессии, приключился рецидив ее болезни. И связан он, скорее всего, снова со свадьбой Бибера.

Ведь и в прошлом году Селена угодила в клинику вскоре после того, как стало известно о том, что Джастин перешел в статус женатого мужчины, зарегистрировав свой брак с Хейли Болдуин в соответствующем офисе.

Как утверждали подруги певицы, она была потрясена этим известием. Селена не могла поверить, как Джастин, роман с которым продолжался у нее почти четыре года, смог так быстро ее забыть. Ведь они расстались всего за полгода до того, как Бибер назвал своей женой другую — то есть Хейли.

«Держись, Селена! Он того не стоит!»— написала одна из поклонниц Гомес под вышеупомянутым фото певицы. А еще один фанат Селены, обратился к ней с целым посланием.

«Что я могу для тебя сделать, чтобы тебя утешить? Может, мне приехать к тебе и приготовить мой фирменный томатный суп и жареный сыр? А тем временем помассировать твои ножки…»— написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе Селена Гомес заинтриговала своих фанатов, появившись на публике с огромным «обручальным» кольцом. Во всяком случае, она надела его на безымянный палец левой руки, где в США полагается носить подобное украшение.

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