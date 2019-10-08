Стиль жизни

Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин показали свои свадебные фото

Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин (дочь актера Стивена Болдуина и племянница кинозвезды Алека Болдуина) пышно отпраздновали свою свадьбу 30 сентября (хотя официально зарегистрировали брак еще год назад).

И вот, наконец, мистер и миссис Бибер порадовали своих фанатов, опубликовав свои официальные свадебные фото.

22-летняя Хейли была в платье от американского модельера Вирджила Абло (его родители — уроженцы Ганы), который занимает должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton с марта 2018 года. Свадебное платье с открытой спиной расшито жемчугом. Наряд дополняли бриллиантовый серьги за 123 тысяч долларов, почти двухметровый шлейф и фата длиной четыре метра, на которой были вышиты слова: «Пока смерть не разлучит нас».

Дизайн туалета был разработан Вирджилом совместно с Болдуин, которая объяснила модельеру, что именно она хочет надеть.

Позже невеста переоделась в другое белое платье для вечеринки, которая последовала за венчанием.

Пара также обнародовала снимок, на котором видны их кольца. На руке модели красуется два золотых кольца с бриллиантами Tiffany Soleste — стоимостью 3125 и 2150 долларов. 25-летний жених обошелся одним простым кольцом Tiffany Classic стоимостью 950 долларов.

На свадьбе Биберов было около 150 гостей — в том числе Кайли Дженнер, которую, как писали «ФАКТЫ», обвинили в грубости и попытке затмить жену Джастина Бибера из-за слишком сексуального платья.

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