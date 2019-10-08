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Опасность пожаров и заморозки: синоптики предупредили о "сложной" погоде на ближайшие сутки
Холодная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, задержится и на 8 октября. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Во вторник, 8 октября, ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами будет идти дождь.
Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем — +8−13 градусов.
На остальной территории без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0−5 градусов, температура днем 6−11 со знаком «плюс».
Ветер ожидается преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях — северо-западный), 5−10 м / с.
Кроме того, синоптики предупреждают, что 8−9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областей сильные заморозки в воздухе 0−5 ° (II уровень опасности, оранжевый), Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0−3 ° (ІІ уровень опасности, желтый).
Как сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики обещают, что в 20-х числах октября можно рассчитывать на приход второго «бабьего лета». О погоде в октябре читайте в материале «ФАКТОВ»: «Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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