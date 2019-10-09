- 08:29 Майли Сайрус попала в больницу
- 08:20 Где смотреть онлайн Украина — Литва: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 08:17 «Есть деструктивное влияние»: Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского
- 08:14 Зачала с помощью ЭКО и спермы донора: знаменитая певица родила первенца в 44 года
- 08:09 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 07:56 Спутал голову с ногами пациента: под Ровно разгорается скандал вокруг пьяного медика
- 07:31 Модное пирожное «Киевский каштан»: легкий рецепт
- 07:24 Все идет к потеплению: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:52 Как выжить на пенсии: украинцы назвали источники дополнительного дохода
- 06:28 Федору больно: стала известна “болезненная” реакция актера Добронравова на предложение запретить «Сватов»
- 06:10 «Без комментариев»: представители Заворотнюк отказались говорить о ее выписке из больницы
- 05:56 Скандал в РФ: высокопоставленных офицеров Росгвардии обвинили в связях с "ворами в законе"
«Есть деструктивное влияние»: Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского
Бывший секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, отставка которого стала первой и неожиданной в команде нынешнего президента Украины, считает, что в настоящее время на Зеленского некоторые люди из его окружения оказывают разрушающее влияние.
«Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем», — сказал Данилюк в интервью «Левому берегу».
Данилюк также отметил, что новость о его уходе с должности «выдали в свет» те люди, кто знал, когда президент прилетает. Это было сделано за полчаса до приземления борта № 1.
О себе бывший топ-чиновник сказал, что на данный момент он ушел из команды и не рассматривает никакие альтернативные предложения.
Напомним, ранее сообщалось, что Данилюк может занять пост посла Украины в США или Великобритании.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что уход бывшего секретаря СНБО мог быть связан с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом и историей с национализацией «Приватбанка».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!