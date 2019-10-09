24.70 / 25.20 27.25 / 27.60
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Есть деструктивное влияние»: Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского

8:17 9 октября 2019 95
Данилюк
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, отставка которого стала первой и неожиданной в команде нынешнего президента Украины, считает, что в настоящее время на Зеленского некоторые люди из его окружения оказывают разрушающее влияние.

«Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем», — сказал Данилюк в интервью «Левому берегу».

Данилюк также отметил, что новость о его уходе с должности «выдали в свет» те люди, кто знал, когда президент прилетает. Это было сделано за полчаса до приземления борта № 1.

О себе бывший топ-чиновник сказал, что на данный момент он ушел из команды и не рассматривает никакие альтернативные предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Данилюк может занять пост посла Украины в США или Великобритании.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что уход бывшего секретаря СНБО мог быть связан с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом и историей с национализацией «Приватбанка».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер