23.98 / 24.24 26.12 / 26.55
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

У Зеленского подтвердили, что Данилюк уходит в отставку

13:59 27 сентября 2019 442
Данилюк
Инф. «ФАКТОВ»

В Офисе президента Украины подтвердили, что Александр Данилюк уходит с должности секретаря СНБО. Он написал заявление об отставке на имя президента Зеленского еще перед визитом главы государства на сессию Генассамблеии ООН.

После возвращения из США, президент рассмотрит заявление секретаря СНБО.

Отметим, по данным источника «ФАКТОВ», Данилюк будет назначен послом в Великобритании. Однако также не стоит сбрасывать со счетов должность посла в США, которая остается вакантной после увольнения Валерия Чалого.

Напомним, Данилюк с юмором отреагировал на новость о своей отставке и предложил давать другие варианты его трудоустройства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер