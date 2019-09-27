Политика

У Зеленского подтвердили, что Данилюк уходит в отставку

В Офисе президента Украины подтвердили, что Александр Данилюк уходит с должности секретаря СНБО. Он написал заявление об отставке на имя президента Зеленского еще перед визитом главы государства на сессию Генассамблеии ООН.

После возвращения из США, президент рассмотрит заявление секретаря СНБО.

Отметим, по данным источника «ФАКТОВ», Данилюк будет назначен послом в Великобритании. Однако также не стоит сбрасывать со счетов должность посла в США, которая остается вакантной после увольнения Валерия Чалого.

Напомним, Данилюк с юмором отреагировал на новость о своей отставке и предложил давать другие варианты его трудоустройства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter