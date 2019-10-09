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9 октября — уникальный день: названы причины
Пользователи Facebook и других соцсетей выставляют сегодня на своих страницах сообщение о том, что дата 9 октября в этом году читается с обеих сторон абсолютно одинаково — 9 102 019. Кто первым подметил эту особенность, неизвестно.
Тем временем Википедия сообщает, что:
- до конца года осталось 83 дня;
- 9 октября отмечается Всемирный день почты;
- в Иране празднуют День Корпуса стражей Исламской революции, в Республике Корея — День хангыля, в Уганде — День независимости.
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Что касается религиозных праздников, то православные чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова (преставился в этот день во II веке), а католики — память святого Дионисия.
Именины сегодня празднуют католики Винцент, Дионис, Людвик и православные Тихон, Владимир и Иван.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 12 октября в Национальном музее архитектуры и быта Украины (Пирогово) пройдет первый международный фестиваль «ГарбузFest».
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