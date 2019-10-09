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9 октября — уникальный день: названы причины

13:17 9 октября 2019 447
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Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Пользователи Facebook и других соцсетей выставляют сегодня на своих страницах сообщение о том, что дата 9 октября в этом году читается с обеих сторон абсолютно одинаково — 9 102 019. Кто первым подметил эту особенность, неизвестно.

Тем временем Википедия сообщает, что:

- до конца года осталось 83 дня;

- 9 октября отмечается Всемирный день почты;

- в Иране празднуют День Корпуса стражей Исламской революции, в Республике Корея — День хангыля, в Уганде — День независимости.

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Что касается религиозных праздников, то православные чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова (преставился в этот день во II веке), а католики — память святого Дионисия.

Именины сегодня празднуют католики Винцент, Дионис, Людвик и православные Тихон, Владимир и Иван.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 12 октября в Национальном музее архитектуры и быта Украины (Пирогово) пройдет первый международный фестиваль «ГарбузFest».

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