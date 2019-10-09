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- 13:39 Труба заявил, что дело Пашинского могут переквалифицировать
Труба заявил, что дело Пашинского могут переквалифицировать
В деле о нанесении бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений может измениться квалификация. Об этом Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, заявил 8 октября на брифинге, сообщает Gazeta.ua.
«В частности, следователи ГБР должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, в руках оружие», — отметил Труба.
Он подчеркнул, что следователи и прокуроры сработали профессионально, поэтому дело передали в Генпрокуратуру, а там расследование не проводилось 2,5 года.
Директор ГБР напомнил, что статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
«Почему это производство является резонансным? Не потому, что там есть фамилия политика. А потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был даже признан потерпевшим», — сказал Роман Труба.
Ранее сообщалось, что до этого действия Пашинского были признаны оправданными и подозрение вручили пострадавшему.
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