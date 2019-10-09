Труба заявил, что дело Пашинского могут переквалифицировать

Украина

В деле о нанесении бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений может измениться квалификация. Об этом Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, заявил 8 октября на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

«В частности, следователи ГБР должны установить или опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, в руках оружие», — отметил Труба.

Он подчеркнул, что следователи и прокуроры сработали профессионально, поэтому дело передали в Генпрокуратуру, а там расследование не проводилось 2,5 года.

Директор ГБР напомнил, что статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

«Почему это производство является резонансным? Не потому, что там есть фамилия политика. А потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был даже признан потерпевшим», — сказал Роман Труба.

Ранее сообщалось, что до этого действия Пашинского были признаны оправданными и подозрение вручили пострадавшему.

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