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Американские таблоиды сообщают целый ряд новостей из жизни королевской семьи Великобритании. Так, издание Life & Style со ссылкой на некий приближенный ко двору источник, утверждает, что Меган Маркл все-таки беременна вторым ребенком. Ранее фанаты заподозрили герцогиню Сассекскую в интересном положении после того, как во время своей поездки в Африку она надевала наряды, которые носила, когда ждала своего первенца Арчи. К тому же и фигура Маркл позволяла делать подобные предположения. На некоторых снимках виден ее округлившийся живот. Можно было бы предположить, что бывшая актриса просто еще не успела сбросить вес после первых родов. Однако Life & Style пишет, что Меган на самом деле готовится снова стать мамой. И что принц Гарри «расплакался от счастья», когда она сообщила ему эту новость.

«Никто не ожидал, что это случится так скоро. Но Гарри и Меган ранее уже говорили, что не хотят ждать слишком долго — особенно, учитывая ее возраст», — пишет издание. Как известно, Меган уже 38 лет.

Герцогиня сейчас не пьет алкоголь, зато ее «тянет на картошку фри и шоколад» — еду, которую она не ест при обычных обстоятельствах. Время от времени она испытывает тошноту. И попросила перешить несколько нарядов — так, чтобы они стали свободнее. Супруги надеются, что на это раз у них будет девочка, которую они назовут в честь бабушки-королевы Елизаветой. А, если родится мальчик, то его, как сообщает Life & Style, нарекут Оливером.

На некоторых снимках, как считают фанаты, виден округлившийся живот Меган

Издание Us Magazine между тем пишет, что Гарри и Меган подумывают переехать на постоянное место жительства в Канаду. В этой стране американка Маркл жила последние годы перед замужеством, снимаясь в телесериале «Форс-мажоры». Ранее сообщалось, что Сассексы желают поселиться в США. И уже ищут себе дом — под одним данным, в Лос-Анджелесе, по другим — в Малибу. Однако потом они якобы решили, что Канада будет более подходящим вариантом, так как входит в Британское содружество наций. Формально главой канадского государства является Елизавета II.

Супруги хотят покинуть Великобританию, поскольку считают, что местная пресса подвергает их незаслуженной травле. Они уже подали в суд на ряд английских изданий.

Еще одно сообщение, от издания In Touch, касается отношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которые, как ходят упорные слухи, давно не ладят между собой. По информации таблоида, между герцогинями произошла очередная ссора. Кейт, жена принца Уильяма, как более опытный член королевской семьи, решила предупредить невестку о возможных проблемах и попросила ее изменить свое поведение и осознать наконец, что она не голливудская знаменитость, а родственница британской королевы. Кейт якобы напомнила Меган о ее недавних промахах — в том числе о скандале с частными самолетами, а также о сотрудничестве с голливудским PR-агентством, которому Маркл заявила, что хочет «порвать интернет».

Однако Меган не понравилось, что ей читают нравоучения, и она перешла в режим агрессивной защиты. Дамы перешли на повышенные тона. И Кейт, у которой на самом деле были самые лучшие намерения, в сердцах сказала Меган, что «Гарри бросит ее, если она не переменится». И намекнула, что экс-актриса портит мужу жизнь, отказываясь приспосабливаться к традиционному королевскому мировоззрению.

«Кейт не хотела проблем, она лишь желала предостеречь Меган, что она может потерять все», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета запретила упоминать Меган Маркл и принца Гарри в своем присутствии.

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