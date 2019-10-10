24.57 / 24.93 26.88 / 27.39
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Как будто смотрюсь в зеркало»: Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри (фото, видео)

10:47 10 октября 2019 484
Эд Ширан и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский певец Эд Ширан пришел в гости к британскому принцу Гарри. Визит был приурочен ко Дню психического здоровья, который отмечают в мире 10 октября. Знаменитости обсудили между собой проблемы, связанные с депрессией и стрессом. И совместно призвали людей оказывать помощь своим друзьям, общаться между собой «не страдать в одиночестве».

Видео визита Гарри выложил на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram. Накануне он там же опубликовал короткий тизер видеоролика, на котором Эд звонит в дверь некоего жилого дома (причем при этом раздается мелодия национального гимна «Боже, спаси королеву!»), а ему открывает принц. При этом Гарри отмечает, что встретиться с музыкантом — все равно, что «смотреться в зеркало». Оба они, как известно, рыжеволосые. А на этот раз еще и оделись похоже — в одежду серого цвета.

Фанаты Меган и Гарри обрадовались было возможности разглядеть интерьеры их виндзорского дома — Фрогмор-коттеджа. Однако были разочарованы, поскольку Гарри принимал гостя не у себя, а, как предполагают, в доме, который принадлежит его кузине — принцессе Евгении. Как пишет издание People, в полном ролике можно заметить ее свадебную фотографию, висящую на стене. Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк в данный момент проживают в коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Меган и Гарри старательно охраняют свою частную жизнь от прессы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о сообщениям американской прессы: принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Мирабелла

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер