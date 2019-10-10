Мир

«Как будто смотрюсь в зеркало»: Эд Ширан пришел в гости к принцу Гарри (фото, видео)

Британский певец Эд Ширан пришел в гости к британскому принцу Гарри. Визит был приурочен ко Дню психического здоровья, который отмечают в мире 10 октября. Знаменитости обсудили между собой проблемы, связанные с депрессией и стрессом. И совместно призвали людей оказывать помощь своим друзьям, общаться между собой «не страдать в одиночестве».

Видео визита Гарри выложил на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram. Накануне он там же опубликовал короткий тизер видеоролика, на котором Эд звонит в дверь некоего жилого дома (причем при этом раздается мелодия национального гимна «Боже, спаси королеву!»), а ему открывает принц. При этом Гарри отмечает, что встретиться с музыкантом — все равно, что «смотреться в зеркало». Оба они, как известно, рыжеволосые. А на этот раз еще и оделись похоже — в одежду серого цвета.

Фанаты Меган и Гарри обрадовались было возможности разглядеть интерьеры их виндзорского дома — Фрогмор-коттеджа. Однако были разочарованы, поскольку Гарри принимал гостя не у себя, а, как предполагают, в доме, который принадлежит его кузине — принцессе Евгении. Как пишет издание People, в полном ролике можно заметить ее свадебную фотографию, висящую на стене. Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк в данный момент проживают в коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Меган и Гарри старательно охраняют свою частную жизнь от прессы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о сообщениям американской прессы: принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон.

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