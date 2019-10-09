24.68 / 25.04 26.99 / 27.49
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинские моряки побывали на допросе ГБР: выяснились детали

14:58 9 октября 2019 206
Захват кораблей ВМС Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований получит показания всех моряков, захваченных при переходе кораблей ВМС через Керченский пролив. Это произойдет в рамках уголовного производства по возможному совершению правонарушения должностными лицами — сказал на брифинге директор ГБР Роман Труба, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я заверяю, что мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия относительно управления морскими судами в Керченском проливе», — подчеркнул Труба на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, сейчас проводятся экспертизы, на основании результатов которых удастся дать ответ, были ли действия руководства государства в рамках закона.

Допросы моряков, утверждает Труба, проводятся для установления реальной картины.

«Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов моряков мы отложили на более поздний период», — сказал директор ГБР.

Ранее сообщалось, что освобожденный украинский моряк рассказал о зверских методах лечения в российской тюрьме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль участника ДТП

Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы: подробности и фото с места происшествия

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Анна Седокова

Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи (фото)

Котята смотрят мультфильм «Том и Джерри»

Сеть насмешило видео с котятами, которые смотрят мультфильм «Том и Джерри»: особенно их заинтересовала мышь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер