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Украинские моряки побывали на допросе ГБР: выяснились детали
Государственное бюро расследований получит показания всех моряков, захваченных при переходе кораблей ВМС через Керченский пролив. Это произойдет в рамках уголовного производства по возможному совершению правонарушения должностными лицами — сказал на брифинге директор ГБР Роман Труба, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я заверяю, что мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия относительно управления морскими судами в Керченском проливе», — подчеркнул Труба на брифинге в среду в Киеве.
По его словам, сейчас проводятся экспертизы, на основании результатов которых удастся дать ответ, были ли действия руководства государства в рамках закона.
Допросы моряков, утверждает Труба, проводятся для установления реальной картины.
«Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов моряков мы отложили на более поздний период», — сказал директор ГБР.
Ранее сообщалось, что освобожденный украинский моряк рассказал о зверских методах лечения в российской тюрьме.
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