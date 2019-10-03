Общество и люди

Самый младший из украинских военнослужащих, попавших в плен после захвата россиянами украинских судов 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, Андрей Эйдер был ранен. Ему в оккупированной Керчи сделали операцию. Лечили парня тюремные врачи «Матросской тишины», которые могли голыми руками, без перчаток и дезинфекции, залезть в открытые раны.

Об этом матрос рассказал в интервью «Думской».

«Последним зажило колено, когда я был уже в Лефортове. Но говорить о полном выздоровлении еще нельзя, еще боли. Продолжаю реабилитацию в одесском госпитале», — рассказал военнослужащий, отмечая ужасную санитарию во время своего тюремного «лечения».

Рассказал Эйдер и об отношении к арестованным в российских тюрьмах. Он уточнил, что его не били, потому что персонал понимал, что к ситуации с украинскими пленными моряками приковано слишком большое внимание.

Но в судах украинских пленных рассаживали по таким же «стаканам» — крошечным камеркам без окон и вентиляции, вместе с обычными уголовниками, которые тоже ожидали своей очереди на суд.

С сослуживцами ему удавалось пообщаться только в автозаках, если повезло ехать вместе, или только уже в суде.

Качество сухого пайка, который выдавался пленным на весь день, было ужасным. По словам моряка, единственное, что можно было употреблять, — пакетик чая.

«Если ты не взял с собой из камеры воду, то считай, что воды у тебя не будет целый день. Раз в день наливали в одноразовый стаканчик из сухпая кипяток. Это была вся вода на день, а ждать суда приходилось довольно долго. Если стаканчик с трещинами, то вода проливалась и можно было остаться вообще без воды. После суда, по пути в камеру, несколько раз обыскивали. Все, что не положено, — отбирали. Это касается прежде всего мобильных телефонов», — рассказал парень.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. 14 сентября члены экипажей катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» прибыли в Одессу — на главную военно-морскую базу ВМС ВСУ.

В среду, 2 октября, в Одессе украинским военным морякам, освобожденным из российского плена, вручили сертификаты на квартиры в новом жилом комплексе.

Подробно о пребывании в российской тюрьме читайте в материале «ФАКТОВ»: «Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер».

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