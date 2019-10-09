Стиль жизни

Точный прогноз на день: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Звезды советуют всем правильно одеваться, питаться и мыслить позитивно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Сегодня звезды не советуют вам заниматься решением юридических вопросов или планировать визиты к начальству.

Телец

Сегодня вы сможете найти общий язык с вашими близкими и друзьями. Хороший день для новых проектов.

Близнецы

Возможно, кто-то со знакомых будет пытаться вывести вас на конфликт, но вы справитесь.

Рак

Обращайте внимание на знаки судьбы. Не откладывайте важный разговор на работе.

Лев

Львы сегодня будут весьма притягательны для лиц противоположного пола.

Дева

Хороший день, чтобы делать инвестиции или заключать соглашения о сотрудничестве.

Весы

Сегодня хорошо заняться уборкой в доме или наведением порядка на рабочем месте.

Скорпион

Не ленитесь, тогда все получится. Возможны небольшие денежные поступления.

Стрелец

Звезды не советуют планировать важных дел на утро 17 октября. Удачным будет знакомство в сети.

Козерог

Избегайте конфликтов или споров, берегите свои нервы. Вечером отправляйтесь в гости.

Водолей

Деловое чутье Водолеев в этот день будет очень острым, вы сможете правильно распорядиться своими финансами.

Рыбы

Не стоит ревновать любимого человека, ведь в своих подозрениях вы очень далеки от истины.

Удачного вам дня!

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