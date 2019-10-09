24.67 / 24.98 27.06 / 27.52
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Точный прогноз на день: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

5:27 17 октября 2019 18
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды советуют всем правильно одеваться, питаться и мыслить позитивно.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака.

Также читайте: Советы астропсихолога для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды не советуют вам заниматься решением юридических вопросов или планировать визиты к начальству.

Телец

Сегодня вы сможете найти общий язык с вашими близкими и друзьями. Хороший день для новых проектов.

Близнецы

Возможно, кто-то со знакомых будет пытаться вывести вас на конфликт, но вы справитесь.

Рак

Обращайте внимание на знаки судьбы. Не откладывайте важный разговор на работе.

Лев

Львы сегодня будут весьма притягательны для лиц противоположного пола.

Дева

Хороший день, чтобы делать инвестиции или заключать соглашения о сотрудничестве.

Весы

Сегодня хорошо заняться уборкой в доме или наведением порядка на рабочем месте.

Скорпион

Не ленитесь, тогда все получится. Возможны небольшие денежные поступления.

Стрелец

Звезды не советуют планировать важных дел на утро 17 октября. Удачным будет знакомство в сети.

Козерог

Избегайте конфликтов или споров, берегите свои нервы. Вечером отправляйтесь в гости.

Водолей

Деловое чутье Водолеев в этот день будет очень острым, вы сможете правильно распорядиться своими финансами.

Рыбы

Не стоит ревновать любимого человека, ведь в своих подозрениях вы очень далеки от истины.

Удачного вам дня!

Читайте также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Лолита с мужем

Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер