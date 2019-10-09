79-летний Эммануил Виторган снова собирается стать отцом

Шоу-бизнес

Знаменитый российский актер Эммануил Виторган, у которого в августе родилась еще одна дочь, не собирается останавливаться на достигнутом. Они с женой Ириной не против подарить маленьким Этель и Кларе братика или сестричку. Эммануил Гедеонович считает, что большие семьи — это прекрасно.

Актер говорит, что чувствует себя невероятно счастливым рядом с детьми. Ему хочется скорей бежать к ним с работы. Виторган обожает нянчиться и гулять с дочками. Вот только все еще побаиватся менять подгузники младшей.

«Я ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Этель уже начинает произносить звуки, делает это бесконечно… Единственное, с памперсами мне сложно. Я очень боюсь, не дай бог, причинить малышкам вред. Они же такие маленькие! Но зато, какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!» — сказал Эммануил Виторган изданию «Собеседник».

Артист признался, что не против, если в их семье еще появятся дети. «Конечно, если создастся такая ситуация, безусловно. Продолжение вообще должно быть — это замечательно», — считает актер. Он говорит, что девочки очень похожи на брата Максима Виторгана.

Также у Эммануила Гедеоновича есть 53-летняя дочь Ксения, с которой он не поддерживает отношения.

Напомним, Эманнуил Виторган с женой Ириной стали родителями благодаря суррогатной матери. Они не прячут малышей, с удовольствием делятся трогательными снимками в сети.

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