Стало известно, сколько Эммануил Виторган заплатил за ребенка от суррогатной матери

Шоу-бизнес

79-летний российский актер Эммануил Виторган, который недавно во второй раз стал отцом, не скрывает, что ребенка для них с супругой Ириной выносила и родила суррогатная мать. Однако подробностей пара не сообщает.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… В честь моей мамы — Кларочка!», — поделился радостной новостью Виторган. 57-летняя Ирина рождение детей не комментирует, она погрузилась в материнские заботы. Присматривать за дочками ей помогают две няни: одна постоянно живет в доме актера, вторая — приходит ежедневно и помогает присматривать за старшей девочкой Этель, которая растет очень активной.

Журналистам удалось разузнать, во сколько обошлись звездной паре услуги суррогатной матери. Как пишет Starhit, актеру пришлось выложить круглую сумму — 2 миллиона рублей (около 380 тысяч гривен). О появлении второго малыша, пара задумалась сразу же после рождения Этель.

«Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира сказала, что хочет еще одного. Не важно — мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен», — говорил ранее Эммануил Гедеонович журналистам.

Он не скрывает, что осознает особенности позднего отцовства.

«Конечно, я все это понимаю. Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж — более ста. Но разве это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», — говорил Виторган-старший.

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