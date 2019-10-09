Больше Донбассов, Крымов: легендарный российский рэпер взорвал сеть жестким клипом (видео)

Шоу-бизнес

Легендарный российский рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) взорвал сеть клипом на свою песню «Застой 2.0».

Видео, опубликованное на YouTube, собрало уже почти тысячу комментариев, в которых рэпера благодарят за правду.

Меньшиков отмечает, что ему «пришла пора записаться в русофобы».

«Всю жизнь, как с гирей на ноге, с моей страной. Я благодарен в полной мере за Россию Богу, но я не верю в некий путь особый — быть убогим», — поет он.

В композиции Лигалайза критикуется армия, «царь» и прихлебатели. «Если не он, то кто? Если не так — потоп. Заткнись, мурло, и чти царя — и вот весь потолок», — с горечью констатирует он.

Вспомнил Лигалайз и Сирию, и отношения России и Украины, и «Крым наш».

«Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий, больше Донбассов, Крымов — больше зла для России. Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили, чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией», — поет рэпер.

В клипе рэпера балерины борются с силовиками.

«Поэт и мастер слова! Респект за правду», «Это настоящий Рэп! Лигалайз, спасибо», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее российский рэпер Гуф заявил, что ему все равно, где и для кого петь, главное, чтобы платили.

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