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Больше Донбассов, Крымов: легендарный российский рэпер взорвал сеть жестким клипом (видео)
Легендарный российский рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) взорвал сеть клипом на свою песню «Застой 2.0».
Видео, опубликованное на YouTube, собрало уже почти тысячу комментариев, в которых рэпера благодарят за правду.
Меньшиков отмечает, что ему «пришла пора записаться в русофобы».
«Всю жизнь, как с гирей на ноге, с моей страной. Я благодарен в полной мере за Россию Богу, но я не верю в некий путь особый — быть убогим», — поет он.
В композиции Лигалайза критикуется армия, «царь» и прихлебатели. «Если не он, то кто? Если не так — потоп. Заткнись, мурло, и чти царя — и вот весь потолок», — с горечью констатирует он.
Вспомнил Лигалайз и Сирию, и отношения России и Украины, и «Крым наш».
«Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий, больше Донбассов, Крымов — больше зла для России. Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили, чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией», — поет рэпер.
В клипе рэпера балерины борются с силовиками.
«Поэт и мастер слова! Респект за правду», «Это настоящий Рэп! Лигалайз, спасибо», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее российский рэпер Гуф заявил, что ему все равно, где и для кого петь, главное, чтобы платили.
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