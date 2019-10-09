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Украина

ВСУ понесли потери на Донбассе: 8 октября погиб боец из Одесской области (фото)

16:33 9 октября 2019 273
военный
Инф. «ФАКТОВ»

8 октября в районе операции Объединенных сил погиб боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Андрей Батин. Об этом сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО «Рапира».

военный

Военнослужащему Андрею Батину было 39 лет. В родном Черноморске Одесской области у бойца остались жена и двое детей.

военный

В 56-ю бригаду Батин пришел, будучи офицером запаса. До выхода в отставку Батин нес службу в подразделениях Внутренних войск в Черноморске и Одессе.

Напомним, по информации командования ООС, 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз обстреливали позиции украинской армии. В том числе враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие.

6 октября на Донбассе погиб военный из Южноукраинска Николаевской области. Иван Дейкун служил в 28-й бригаде ВСУ.

Фото Инга Гутник/Facebook, www.4 868.com.ua

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