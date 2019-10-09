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Украина

Стало известно, какие автодороги в Украине сделают платными

17:06 9 октября 2019 202
Украинская дорога после ремонта
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине платными будут три автомобильных дороги. Об этом заявил Владислав Криклий, министр инфраструктуры. Проблема с дорогами — одна из наиболее болезненных в Украине. Так, недавно возмущенные люди блокировали находящуюся в ужасном состоянии трассу под Одессой. О введении платы за дороги передает УНН.

«Сейчас есть несколько вариантов, которые обсуждаются, мы должны сделать технико-экономические обоснования, расчеты. Речь идет о Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь — Киев. Это те участки, которые могут быть платными», — сказал министр Владислав Криклий.

Он отметил, что пока останется бесплатным проезд по Одесской трассе.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский поручил срочно отремонтировать две дороги в Луганской области — для людей, которые ездят на неподконтрольную территорию.

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