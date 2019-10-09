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Маршрутка влетела в грузовик в Запорожье: есть жертвы, много раненых (видео)
Серия страшных ДТП при участии маршруток и грузового транспорта продолжилась в Запорожье. Там на улице Истомина столкнулись маршрутный микроавтобус и груженная фура.
В результате ДТП погибла женщина — пассажирка маршрутки. Еще восемь человек, в том числе двое детей, попали в больницу с травмами.
Авария случилась около 14.20. После столкновения переднюю часть маршрутки смяло, особенно сильно повредив правую сторону. Жители Запорожья, ставшие свидетелями ДТП, опубликовали видео с места аварии.
Напомним, в последнее время в Украине участились случаи ДТП, когда происходит лобовое столкновение пассажирских автобусов (микроавтобусов) с большегрузным габаритным транспортом. Аварии такого рода зафиксированы на трассе под Одессой, в Житомирской области, в Днепре, на подъезде к Умани Черкасской области.
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