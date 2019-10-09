24.68 / 25.03 26.98 / 27.48
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Маршрутка влетела в грузовик в Запорожье: есть жертвы, много раненых (видео)

18:16 9 октября 2019 612
запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

Серия страшных ДТП при участии маршруток и грузового транспорта продолжилась в Запорожье. Там на улице Истомина столкнулись маршрутный микроавтобус и груженная фура.

В результате ДТП погибла женщина — пассажирка маршрутки. Еще восемь человек, в том числе двое детей, попали в больницу с травмами.

Авария случилась около 14.20. После столкновения переднюю часть маршрутки смяло, особенно сильно повредив правую сторону. Жители Запорожья, ставшие свидетелями ДТП, опубликовали видео с места аварии.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи ДТП, когда происходит лобовое столкновение пассажирских автобусов (микроавтобусов) с большегрузным габаритным транспортом. Аварии такого рода зафиксированы на трассе под Одессой, в Житомирской области, в Днепре, на подъезде к Умани Черкасской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль участника ДТП

Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы (фото, видео)

бабье лето

В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Сериал Сваты

Федору больно: стала известна “болезненная” реакция актера Добронравова на предложение запретить «Сватов»

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер