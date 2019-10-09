Популярный голливудский актер лишился своей головы (фото)

Шоу-бизнес

Популярный американский актер и музыкант Джаред Лето, звезда фильмов «Даласский клуб покупателей» и «Отряд самоубийц», рассказал, что потерял копию своей головы, с которой он в мае этого года приходил на традиционный Бал Института костюма MET Gala.

Этот крайне реалистичный аксессуар изготовили для него в модном доме Gucci при сотрудничестве с компанией Makinarium, создающей спецэффекты. Джаред также был в экстравагантном красном наряде этого же бренда.

Двухголовый Джаред стал настоящей сенсацией.

В интервью журналу GQ Лето признался, что после вечеринки так и не смог найти свою голову. Он полагает, что ее украли. «Понятия не имею, где она… Если кто найдет мою голову, приносите ее в ближайший магазин Gucci и обменяйте на пару грязных кроссовок», — посоветовал музыкант.

Стоимость головы составляет не менее 11 тысяч долларов.

Летом этого года Джаред Лето побывал в Украине.

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