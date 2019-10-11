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14-летняя дочь Анджелины Джоли запустила линию ювелирных изделий собственного дизайна (фото)
14-летняя приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта уже начала самостоятельный бизнес. Уроженка Эфиопии Захара (актриса удочерила ее в 2005 году, когда ей было шесть месяцев) наладила линию ювелирных изделий своего собственного дизайна. Украшения под брендом Zahara Collection она создала с помощью известного в Голливуде ювелира Роберта Прокопа. Именно он был дизайнером обручального кольца Анджелины, когда она выходила замуж за Брэда. А в 2012 году разработал коллекцию под названием Style of Jolie («Стиль Джоли»).
У юной предпринимательницы появилась отличная возможность рекламировать свой товар. Как пишет Daily Mail, Захара появляется на премьерах фильма «Малефисента 2» в разных городах мира в своих украшениях. К слову, Захара — единственный ребенок Джоли, который не пропустил ни одного из этих мероприятий, каждый раз сопровождая на них мать. Остальные дети посещают премьеры выборочно.
Коллекция Захары Джоли-Питт поступит в продажу в США и Австралии уже с ноября. Выручка будет передаваться в лос-анджелесскую организацию House of Ruth Shelters, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, ставших жертвами домашнего насилия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоли в сказочном платье и с детьми появилась на премьере «Малефисенты 2» в Лондоне.
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