Супруга Зеленского озвучила японские сказки для незрячих украинских детей

Украина

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте «Говорящие книги», в рамках которого волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Жена Зеленского отметила, что в течение уже четырех лет волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.

«Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: «Момотаро» и «Две лягушки»,— отметила Елена Зеленская.

По словам жены главы государства, около 60−80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.

Также первая поблагодарила всех, кто принимал участие в озвучке. И призвала украинцев присоединяться к созданию аудиокниг для детей.

«Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения — присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна», — обратилась она.

Читатели блога первой леди с энтузиазмом откликнулись на ее призыв: «Только теперь наша страна начала ощущать, что у нас есть Первая Леди. Браво!», «Вы просто умница и красавица. Обожаю вас, леди номер 1», «Добрі справи робите, щастя Вам!», «Как присоединиться если хочу озвучивать, но опыта пока нет?», «Молодцы», «Взагалі пишаюся такою першою леді».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 сентября жена президента Елена Зеленская дебютировала со своим первым публичным выступлением в роли супруги главы государства. Вместе с мужем она приняла участие в мероприятиях в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Она рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. Уже выделили ряд направлений работы, в частности, это — здоровье будущих поколений, что включает пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Также ее интересует поддержка спорта — олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии. Во время ответов на вопросы собравшихся Елена Зеленская ответила, что старается поддерживать и помогать мужу, который для нее не только любимый человек, но и лучший друг.

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