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Первое выступление первой леди: Елена Зеленская рассказала, чем займется в статусе жены президента
Жена президента Елена Зеленская дебютировала в пятницу, 13 сентября, со своим первым публичным выступлением в роли супруги главы государства. Вместе с мужем она приняла участие в мероприятиях в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
«Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы… Должна сразу признаться, что очень волнуюсь. Потому что сегодня моя премьера — это мое первое публичное выступление в роли жены президента», — приводит ее слова пресс-служба Офиса президента.
Присутствующие задали вопросы Елене Зеленской относительно ее планов в статусе жены президента. Она рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. Уже выделили ряд направлений работы, в частности, это — здоровье будущих поколений, что включает пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.
Также ее интересует поддержка спорта — олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии.
«Настало время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки», — сказала Зеленская.
Молодежь интересовалась, советуется ли президент со своей женой по рабочим вопросам и решениям, а также соглашается ли первая леди с утверждением, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. Елена Зеленская отметила, что старается поддерживать и помогать мужу, который для нее не только любимый человек, но и лучший друг.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве решил «тряхнуть стариной» и поднялся на сцену к актерам «95 Квартала».
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