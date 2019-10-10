Мир

Чуть ниже Бурдж-Халифа: в Пекине построили небоскреб высотой 528 метров (видео)

В столице Китая Пекине состоялось открытие небоскреба CITIC Tower, который стал наиболее высоким в городе и вошел в десятку самых высотных зданий мира. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на Dezeen.

Издание отмечает, что небоскреб построен американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox и является четвертым наивысшим небоскребом Китая, а также восьмым самым высоким небоскребом мира. Его высота — 528-ми метров, здание насчитывает 109 этажей.

Уточняется, что у небоскреба довольно необычная форма башни: широкая у основания, она сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах. По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь бронзовой эпохи.

Как известно, на данный момент самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа, построенной в Дубае, ОАЭ. Высота здания — 828 метров, высота крыши — 636 м., количество этажей — 163. Небоскреб открыли в 2010 году. Высота Бурдж-Халифа — 636 м.

На втором месте находится Шанхайская башня. Высота здания составляет 632 метра, количество этажей — 128. Открыт в 2015 году. Рядом с небоскребом стоят башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Это высочайшее из неуступчатых и кручённых зданий в мире. Шанхайская башня открыта в 2015 году. Ее высота — 632 метра.

Замыкает топ-3 самых высоких небоскребов Часовая королевская башня. Здание расположено в известном всем мусульманам городе Мекка, Саудовская Аравия. Высота здания составляет 601 метров, количество этажей- 120. Запущен в эксплуатацию в 2012 году. Является также самым высоким отелем в мире и самым большим зданием в мире по строительному объёму с самыми большими и самыми высоко расположенными часами в мире. Часовая королевская башня находится в Мекке. Высота здания — 601 метр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае в Норвегии открылся самый высокий в мире небоскреб из дерева. Торгово-жилой комплекс под названием Mjostarnet, расположен в городке Брумунддаль. Его высота — 85,4 м, а общая жилая площадь составляет 11 300 кв. метров.

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