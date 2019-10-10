- 00:55 Чуть ниже Бурдж-Халифа: в Пекине построили небоскреб высотой 528 метров
- 00:25 Отмеченный в Одессе украинский фильм вошел в лонг-лист «Оскара»: что об этом известно
- 09.10 23:55 Не только стройные ноги: стало известно, чем Тодоренко привлекала внимание итальянской компании
- 09.10 23:38 Германия — Аргентина — 2:2: видео голов суперматча сборных
- 09.10 23:28 Супруга Зеленского озвучила японские сказки для незрячих украинских детей
- 09.10 23:07 Дочь Лолиты Милявской отказалась от жениха
- 09.10 22:45 Кировоградский и Черновицкий облсоветы призвали Зеленского отказаться от "формулы Штайнмайера"
- 09.10 22:38 Под Львовом полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который бросился на них с топором
- 09.10 22:25 День ангела Виктора: красивые поздравления и открытки
- 09.10 22:09 Трагедия МН-17: Зеленский обсудил сбитый "Боинг" с главой МИД Нидерландов
- 09.10 21:35 К отводу украинской армии готовы: боевики обстреляли позиции ВСУ под Золотым из минометов и гранатометов
- 09.10 21:15 Очередь Лондона: Анджелина Джоли в сказочном платье и с детьми на премьере «Малефисенты 2»
Чуть ниже Бурдж-Халифа: в Пекине построили небоскреб высотой 528 метров (видео)
В столице Китая Пекине состоялось открытие небоскреба CITIC Tower, который стал наиболее высоким в городе и вошел в десятку самых высотных зданий мира. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на Dezeen.
Издание отмечает, что небоскреб построен американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox и является четвертым наивысшим небоскребом Китая, а также восьмым самым высоким небоскребом мира. Его высота — 528-ми метров, здание насчитывает 109 этажей.
Уточняется, что у небоскреба довольно необычная форма башни: широкая у основания, она сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах. По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновил древнекитайский ритуальный сосуд цзунь бронзовой эпохи.
Как известно, на данный момент самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа, построенной в Дубае, ОАЭ. Высота здания — 828 метров, высота крыши — 636 м., количество этажей — 163. Небоскреб открыли в 2010 году. Высота Бурдж-Халифа — 636 м.
На втором месте находится Шанхайская башня. Высота здания составляет 632 метра, количество этажей — 128. Открыт в 2015 году. Рядом с небоскребом стоят башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Это высочайшее из неуступчатых и кручённых зданий в мире. Шанхайская башня открыта в 2015 году. Ее высота — 632 метра.
Замыкает топ-3 самых высоких небоскребов Часовая королевская башня. Здание расположено в известном всем мусульманам городе Мекка, Саудовская Аравия. Высота здания составляет 601 метров, количество этажей- 120. Запущен в эксплуатацию в 2012 году. Является также самым высоким отелем в мире и самым большим зданием в мире по строительному объёму с самыми большими и самыми высоко расположенными часами в мире. Часовая королевская башня находится в Мекке. Высота здания — 601 метр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае в Норвегии открылся самый высокий в мире небоскреб из дерева. Торгово-жилой комплекс под названием Mjostarnet, расположен в городке Брумунддаль. Его высота — 85,4 м, а общая жилая площадь составляет 11 300 кв. метров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Федору больно: стала известна “болезненная” реакция актера Добронравова на предложение запретить «Сватов»
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!