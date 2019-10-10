«Выстроить вал»: стал известен «план Б» Зеленского в случае неудачи переговоров по Донбассу

Украина

Если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить в течение года, то президент Украины Владимир Зеленский намерен выстроить вал" вокруг региона.

Об этом он заявил на встрече с ветеранами, пишет на своей странице в Facebook участник встречи, совладелец информагентства «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов.

По его информации, встреча состоялась в Офисе президента. На ней были около 12 ветеранов — преимущественно, те, кто организовывает акции протеста против «формулы Штайнмайера» или участвует в них.

«Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год. Если за год не удастся — склонен, цитирую „выстроить вал“ — я это понял, как возвращение к действующего статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я — нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, так как стремится к реинтеграции», — написал Трегубов.

По его словам, Зеленский на встрече признался, что хотел бы вообще отказаться от Минских соглашений, но не может сделать этого из-за давления стран Запада.

«Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел! — говорил он, — но мне дали понять, что автоматически снимут санкции», — цитирует Трегубов президента.

Помимо этого, глава государства пояснил ветеранам, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на Нормандский формат и прямого диалога с Путиным.

Кроме того, Зеленский, по информации Трегубова, рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские вооруженные силы — не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы).

Эти выборы должны проходить по украинским законам, хотя глава государства уверен, что на них все равно победят местные «авторитеты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский заявил, что до встречи с Путиным нового обмена пленными с Россией не будет.

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