- 22:09 Трагедия МН-17: Зеленский обсудил сбитый "Боинг" с главой МИД Нидерландов
- 21:35 К отводу украинской армии готовы: боевики обстреляли позиции ВСУ под Золотым из минометов и гранатометов
- 21:29 Германия — Аргентина — 2:0: онлайн видео голов суперматча сборных
- 21:15 Очередь Лондона: Анджелина Джоли в сказочном платье и с детьми на премьере «Малефисенты 2»
- 20:59 Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть президентский пресс-марафон
- 20:25 Теракт в Германии: подозреваемый снимал происходящее на видео, копируя стрелка из Крайстчерча
- 20:24 Зеленский заявил, что до встречи с Путиным нового обмена не будет
- 20:05 Молодой львовянин покончил с собой после просмотра фильма "Джокер": полиция связь отрицает
- 19:39 Только не кипятить: основные правила варки куриных, овощных, рыбных и мясных бульонов
- 19:19 Школьные будни в Крыму: за "Слава Украине!" — донос
- 19:10 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:07 «ГарбузFest» и семейный фестиваль на Контрактовой площади: куда пойти в Киеве в выходные
Трагедия МН-17: Зеленский обсудил сбитый "Боинг" с главой МИД Нидерландов
Украина отреагировала на новые тенденции в Нидерландах и попытки найти вину украинской стороны в крушении «Боинга» МН17 в 2014 году. Тема сбитого малайзийского «Боинга» была поднята 9 октября на встрече президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.
Пресс-служба Зеленского отчиталась об итогах переговоров. На встрече обсуждалось, как будут сотрудничать Украина и Нидерланды, чтобы завершить расследование и начать судебный процесс по делу о сбитом самолете «Малайзийских авиалиний».
После того, как России был выдан важный фигурант дела о сбитом МН17, а Зеленский во время визита в США не встретился с нидерландским премьер-министром, парламент Нидерландов решил «изучить роль Украины в авиакатастрофе». Так, депутаты снова хотят исследовать, почему 17 июля 2014 года не было закрыто воздушное пространство над неконтролируемой Украиной территорией.
При этом журналисты в Нидерландах подозревают, что активность местных «независимых расследователей» подпитывается пророссийскими силами. Так, в Гааге запланирован показ фильма об авиакатастрофе рейса МН17, где ставится под сомнение вина России. Расследование показало, что за созданием и демонстрацией фильма стоят группы, связанные с Кремлем.
Напомним, ранее планировалось, что бывший боевик «ДНР» Владимир Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о катастрофе МН17. После того, как Украина выдала Цемаха России, тот был отпущен, покинул Москву и, по некоторым сведениям, вернулся на оккупированную часть Донбасса. Там следы экс-боевика теряются. Нидерланды заявили, что у них есть вопросы к Цемаху, и призвали Россию помочь выйти на контакт с ним.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».