Украина

Украина отреагировала на новые тенденции в Нидерландах и попытки найти вину украинской стороны в крушении «Боинга» МН17 в 2014 году. Тема сбитого малайзийского «Боинга» была поднята 9 октября на встрече президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Пресс-служба Зеленского отчиталась об итогах переговоров. На встрече обсуждалось, как будут сотрудничать Украина и Нидерланды, чтобы завершить расследование и начать судебный процесс по делу о сбитом самолете «Малайзийских авиалиний».

После того, как России был выдан важный фигурант дела о сбитом МН17, а Зеленский во время визита в США не встретился с нидерландским премьер-министром, парламент Нидерландов решил «изучить роль Украины в авиакатастрофе». Так, депутаты снова хотят исследовать, почему 17 июля 2014 года не было закрыто воздушное пространство над неконтролируемой Украиной территорией.

При этом журналисты в Нидерландах подозревают, что активность местных «независимых расследователей» подпитывается пророссийскими силами. Так, в Гааге запланирован показ фильма об авиакатастрофе рейса МН17, где ставится под сомнение вина России. Расследование показало, что за созданием и демонстрацией фильма стоят группы, связанные с Кремлем.

Напомним, ранее планировалось, что бывший боевик «ДНР» Владимир Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о катастрофе МН17. После того, как Украина выдала Цемаха России, тот был отпущен, покинул Москву и, по некоторым сведениям, вернулся на оккупированную часть Донбасса. Там следы экс-боевика теряются. Нидерланды заявили, что у них есть вопросы к Цемаху, и призвали Россию помочь выйти на контакт с ним.

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