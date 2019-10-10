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Шоу-бизнес

Птицы-террористы: на ведущую «Орла и решки» напали агрессивные лебеди (видео)

3:50 10 октября 2019 5
Алина Астровская
Инф. «ФАКТОВ»

Телеведущая Алина Астровская, которая сейчас снимается в сезоне «Чудеса света» передачи «Орел и решка», стала жертвой нападения в Норвегии.

Видео с инцидентом девушка выложила в Instagram.

На ролике видно, как средь бела дня на телеведующую напали два «грабителя» — белые лебеди.

Ведущая присела на газоне в парке и решила покормить птиц.

Увидев хлеб, последние не стали дожидаться подачек, а наглым образом стали буквально отнимать угощение. Одна из птиц даже залезла клювом в рюкзак девушки.

«Оставьте мне немного хлеба, я, между прочим, тут без денег и без еды!— кричала лебедям Алина, но они не обращали внимания на просьбы жертвы. — Вы птицы-террористы! Такие милые, господи… Вот внешность, она обманчива, я в который раз убеждаюсь!»

Астровская рассказала подписчикам, что в итоге один из нападающих даже укусил ее за лицо. Этого момента нет на ролике, но он войдет в выпуск «Орла и решки» под названием «Норвежские фьорды».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда популярного шоу «Орел и Решка», в том числе и Алина Астровская, во время работы над выпуском, посвященным индонезийской провинции Папуа, оказалась в сложной ситуации. В городе, где проходили съемки шоу, началось вооруженное восстание, а команда не смогла покинуть гостиницу.

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