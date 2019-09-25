23.95 / 24.24 26.23 / 26.68
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Съемочная группа шоу «Орел и Решка» попала в беду (фото, видео)

11:45 25 сентября 2019 803
Орел и Решка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Команда популярного шоу «Орел и Решка» во время работы над выпуском, посвященным индонезийской провинции Папуа, оказалась в сложной ситуации.

В городе, где проходили съемки шоу, началось вооруженное восстание, а команда не смогла покинуть гостинницу.

Узниками революции стали ведущая передачи Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк.

«Аэропорт закрыт, на улицах — противостояние протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди», — сообщали члены команды из Индонезии.

Позже один из местных жителей помог команде эвакуироваться на военном самолете.

Напомним, ранее ведущего «Орла и Решки» Антона Птушкина задержали на венгерской границе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер