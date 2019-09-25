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Съемочная группа шоу «Орел и Решка» попала в беду (фото, видео)
Команда популярного шоу «Орел и Решка» во время работы над выпуском, посвященным индонезийской провинции Папуа, оказалась в сложной ситуации.
В городе, где проходили съемки шоу, началось вооруженное восстание, а команда не смогла покинуть гостинницу.
Узниками революции стали ведущая передачи Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк.
«Аэропорт закрыт, на улицах — противостояние протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди», — сообщали члены команды из Индонезии.
Позже один из местных жителей помог команде эвакуироваться на военном самолете.
Напомним, ранее ведущего «Орла и Решки» Антона Птушкина задержали на венгерской границе.
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