Шоу-бизнес

Съемочная группа шоу «Орел и Решка» попала в беду (фото, видео)

Команда популярного шоу «Орел и Решка» во время работы над выпуском, посвященным индонезийской провинции Папуа, оказалась в сложной ситуации.

В городе, где проходили съемки шоу, началось вооруженное восстание, а команда не смогла покинуть гостинницу.

Узниками революции стали ведущая передачи Алина Астровская, режиссер Ярослав Андрущенко, оператор Павел Полийчук и продюсер Юлия Смачелюк.

«Аэропорт закрыт, на улицах — противостояние протестующих с полицией и военными. Повсюду пожары, вооруженные люди», — сообщали члены команды из Индонезии.

Позже один из местных жителей помог команде эвакуироваться на военном самолете.

Напомним, ранее ведущего «Орла и Решки» Антона Птушкина задержали на венгерской границе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter