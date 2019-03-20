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В марте пенсии увеличатся не у всех: кто будет получать по-старому

В марте нас ждет много новшеств — и индексация, и выплата одноразовой помощи пенсионерам с большим стажем, и эксперимент по выдаче субсидий наличными на руки… В общем, считать — не пересчитать. Конечно же, «ФАКТЫ» не оставят людей наедине с таким ворохом новостей! Мы попробуем разобраться в том, что же произошло в марте. И начнем, пожалуй, с индексации пенсий. А поможет нам в этом заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

«Для проведения индексации человеку нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд»

— Ирина Васильевна, объясните, пожалуйста, что такое вообще «индексация». И почему она проводится сейчас?

— Почему вы считаете, что только сейчас? На самом деле механизм индексации пенсий существует в Украине давно, а еще с 2005 года действует норма части второй ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Перерасчет по ней проводится с учетом роста средней зарплаты в Украине. Однако принятый в 2017 году Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который провел масштабную пенсионную реформу в стране, существенно подкорректировал и этот механизм. Он стал более действенным и эффективным.

— Как все же проводится индексация?

— Объясню. Смотрите: средняя зарплата в течение года в стране постепенно растет. А пенсия по закону рассчитывается как раз с учетом этого показателя — уровня средней зарплаты по стране.

Из-за этого у людей, которые выходят на пенсию позже, выплаты оказываются больше при одинаковых показателях стажа и среднего заработка.

— Просто за счет статистики?

— Представьте себе.

— Но это несправедливо!

— Вот именно. Кроме того, инфляция в стране есть, и если пенсии не повышать, то их платежеспособность снижается. Именно поэтому в новом законе было четко указано, что кроме повышения социальных стандартов (перерасчетов в связи с повышением прожиточного минимума) ежегодно проводится автоматическая индексация пенсионных выплат.

Подчеркну: для проведения индексации человеку нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд. Все происходит автоматически.

— Правильно я понимаю, что индексация — это простое повышение пенсий?

— Это не простое повышение, когда всем увеличивают пенсии на какой-то процент и все. Индексация предусматривает, что увеличивается не просто размер пенсии, а и зарплата, с учетом которой человеку была начислена эта пенсия. Причем коэффициент увеличения исчисляется с учетом двух показателей: инфляции и роста средней заработной платы за предыдущий год.

— Как именно учитываются эти два показателя?

— Коэффициент индексации рассчитывается путем сложения двух параметров: 50 процентов увеличения средней зарплаты и 50 процентов роста индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2018 году средняя зарплата увеличилась на 24,5 процента. Индекс инфляции составил 9,8 процента.

— Если сложить эти две «половины», получается около 17 процентов.

— Именно так. Поэтому Кабинет министров в рамках предоставленных законом полномочий своим постановлением от 20 февраля 2019 года утвердил коэффициент индексации 1,17, или увеличение показателя зарплаты на 17 процентов.

— Ну вот, утвердило правительство коэффициент индексации. Что дальше?

— А затем идет наша часть работы: сам процесс автоматического проведения перерасчета достаточно сложный. Можно сказать, что это своего рода очередное частичное «осовременивание» зарплаты, исходя из которого исчисляются пенсии.

— Это как?

— Вы помните, какой был уровень зарплат в 2000 году? Как думаете, 400 гривен в 2000 году — это много или мало?

— Понятия не имею!

— Вот видите! Так вот, чтобы определить уровень заработков конкретного человека в конкретное время, каждый месяц его зарплаты, которую он подает для назначения пенсии, за период, определенный законом, сравнивают со средней зарплатой в стране за этот же период (месяц).

— Как это делают?

— Схематически это можно объяснить так: по сути, определяют, во сколько раз зарплата человека за каждый конкретный месяц была выше или ниже средней зарплаты по стране за этот же месяц.

— За все месяцы?

— Да, за все. Полученный результат округляют до пятой цифры после запятой, и получают коэффициент заработка человека за данный конкретный месяц. Потом все показатели суммируют и делят на количество месяцев. Таким образом, мы получаем важный показатель: индивидуальный коэффициент заработка человека.

«У каждого есть индивидуально рассчитанный коэффициент заработка»

— А потом?

— Наступает самое важное: коэффициент заработка человека умножают на показатель средней зарплаты по стране за три года, предшествующие году выхода на пенсию.

Так вот, в 2017 году в ходе реформы пенсионерам «осовременили» пенсии: пересчитали их выплаты, исходя из показателя средней зарплаты за предыдущие три года (2014—2016) — 3764 гривни 40 копеек.

— Помню, было такое.

— После этого прошло больше года. Наступил март, и по закону пришла пора проводить индексацию. Правительство утвердило показатель индексации в размере 17 процентов, и теперь людям, которым в 2017 году была пересчитана пенсия, исходя из показателя средней зарплаты по стране в размере 3764 гривни 40 копеек, пересчитают пенсию с учетом ее повышения на 17 процентов.

— Какая именно это будет величина в гривнях?

— После увеличения на 17 процентов этот показатель составит 4404 гривни 35 копеек.

— То есть всем пенсионерам в марте пересчитали пенсию из зарплаты 4404 гривни 35 копеек?

— Нет! Не всем (но об этом я расскажу позже). Кроме того, не нужно забывать, что у каждого человека есть свой, индивидуально рассчитанный, коэффициент заработка. Который умножили на этот новый проиндексированный показатель средней зарплаты по стране.

То есть в ходе индексации для каждого пенсионера индивидуально рассчитали его заработок (с учетом нового показателя средней зарплаты по стране) и только потом рассчитали его пенсию. Именно поэтому суммы повышения будут разные. У кого-то больше стаж, у кого-то выше коэффициент заработка… Все индивидуально.

Также важно отметить, что в постановлении указан минимальный размер увеличения пенсии — 100 гривен. То есть пенсии в ходе индексации выросли не менее чем на 100 гривен. Даже если формально сумма увеличения составляет пять гривен, то с марта человек станет получать не на пять, а на 100 гривен больше.

— Откуда же возьмутся еще 95 гривен?

— Будет сделана доплата «до сотки».

— А можно как-то на примерах показать, как это все будет?

— Конечно! Пример первый. У женщины 30 лет страхового стажа (коэффициент стажа 0,30). У нее была достаточно высокая зарплата, поэтому ее коэффициент заработка 2,0. Показатель средней зарплаты, с учетом которой ей с 1 октября 2017 года пересчитали пенсию, 3764 гривни 40 копеек.

До марта ее пенсия составляла:

(3764 гривни 40 копеек х 2,0) х 0,30 = 2258 гривен 64 копейки.

В марте показатель средней зарплаты проиндексирован (повышен на 17 процентов) и составляет 4404 гривни 35 копеек.

Ее пенсия с марта исчислена следующим образом:

(4404 гривни 35 копеек х 2,0) х 0,30 = 2642 гривни 61 копейка.

То есть после индексации пенсия женщины выросла на 383 гривни 97 копеек.

Пример второй. У женщины 30 лет страхового стажа (коэффициент стажа 0,30), средняя зарплата была такая себе и поэтому ее коэффициент заработка 1,2.

До марта ее пенсия составляла:

(3764 гривни 40 копеек х 1,2) х 0,30 = 1355 гривен 18 копеек.

Но поскольку закон гарантирует при полном страховом стаже выплату не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то ей выплачивают не начисленные 1355 гривен 18 копеек, а прожиточный минимум — 1497 гривен. Это минимальная гарантированная пенсия.

В марте показатель средней зарплаты проиндексирован (повышен на 17 процентов) и составляет 4404 гривни 35 копеек.

Ее пенсия с марта составит:

(4404 гривни 35 копеек х 1,2) х 0,30 = 1585 гривен 56 копеек.

Это уже выше прожиточного минимума. Поэтому она, по идее, должна была бы с марта получать на 88 гривен больше — 1585 гривен 56 копеек. Но мы помним, что минимальное увеличение при индексации не может быть ниже 100 гривен. Раньше ей выплачивали 1497 гривен. С марта она будет получать не 1585 гривен 56 копеек, а 1597 гривен. На 100 гривен больше, чем раньше.

Пример третий. У женщины 30 лет страхового стажа (коэффициент стажа 0,30), но совсем маленькая зарплата и коэффициент заработка составляет 0,7.

До перерасчета ее пенсия составляла:

(3764 гривни 40 копеек х 0,7) х 0,30 = 790 гривен 52 копейки.

Но мы помним о гарантии: при полном страховом стаже выплата не может быть ниже прожиточного минимума. Значит, ей выплачивали 1497 гривен.

В марте показатель средней зарплаты проиндексирован (повышен на 17 процентов) и составляет 4404 гривни 35 копеек.

Ее пенсия с марта составляет:

(4404 гривни 35 копеек х 0,7) х 0,30 = 924 гривни 91 копейку.

Это тоже ниже прожиточного минимума. Поэтому с учетом гарантии у нее выплаты не изменятся, и она продолжит получать 1497 гривен. Но основной размер ее пенсии вырос с 790 гривен 52 копеек до 949 гривен 91 копейки.

Это та категория лиц, кому перерасчет провели, но размер пенсии не изменился.

— А как же «не меньше 100 гривен»?

— Так это только в том случае, если после индексации размер увеличивается хоть на копеечку. В третьем случае, увы, такого нет. Хотя и для этих пенсионеров есть хорошие новости — мы расскажем о них дальше.

«Очередное увеличение выплат произойдет с 1 июля и 1 декабря, когда вырастет прожиточный минимум»

— Все сложно! Значит, у кого-то выплаты в марте вырастут, а у кого-то и нет? Давайте тогда разберемся с этим. Начнем с того, кому в марте полагается индексация?

— Проиндексированы будут:

страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, а также по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тысячи 764 гривни 40 копеек;

пенсии военнослужащим срочной службы (подчеркиваю — только им, поскольку кадровым военным повышение пенсий идет по отдельной программе), назначенные по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тысячи 764 гривни 40 копеек;

пенсии «чернобыльцам-ликвидаторам», назначенные по Закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928 гривен 81 копейка.

При этом хочу подчеркнуть, что помимо минимальной пенсии для некоторых категорий пенсионеров установлена повышенная минимальная пенсионная выплата. Это важно, так как объясняет случаи, когда у людей пенсии в марте могут не увеличиться!

— Вот как! И у кого?

— Смотрите, лицам с инвалидностью вследствие войны и «чернобыльцам-ликвидаторам» установлены следующие минимальные выплаты:

I группы — 285 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в настоящее время — 4 тысячи 266 гривен 45 копеек);

— 285 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в настоящее время — 4 тысячи 266 гривен 45 копеек); II группы — 255 процентов (3 тысячи 817 гривен 35 копеек);

— 255 процентов (3 тысячи 817 гривен 35 копеек); III группы — 225 процентов (3 тысячи 368 гривен 25 копеек).

Также установлены минимальные гарантированные пенсионные выплаты для участников боевых действий — 165 процентов прожиточного минимума (2 тысячи 470 гривен 5 копеек).

Что это означает? То, что независимо от того, какой размер пенсии рассчитан человеку, если он относится к одной из этих категорий, ему гарантирована выплата не ниже вышеназванной суммы. Даже в случае, когда реальный размер его пенсии составляет 1000 гривен.

Так вот, если в результате индексации реальный размер пенсии не превысит гарантированную минимальную выплату, то человек этой индексации… просто не ощутит. Он продолжит получать гарантированные суммы. Произойдет просто перераспределение составляющих частей пенсии. Очередное увеличение таких выплат произойдет с 1 июля и 1 декабря, когда вырастет прожиточный минимум.

— Как интересно. Кто еще не почувствует индексации?

— Об этом, а также о том, кому полагается одноразовая доплата и как ее будут выплачивать, мы поговорим в следующих выпусках газеты «ФАКТЫ».

В любом случае, если у пенсионера возникнут вопросы, он может обратиться в наш контакт-центр. Позвонив по телефону 0−800−503−753, вы сможете получить разъяснения по любому вопросу. Также много информации можно найти на веб-сайте самого Пенсионного фонда http://www.pfu.gov.ua/

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине, помимо мартовского повышения пенсии, запланированы еще две индексации — в июле и декабре. Стало известно, сколько будут получать пенсионеры к концу 2019 года.

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