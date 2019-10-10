Спорт

В шапке посреди небоскребов: Усик провел открытую тренировку перед боем с Уизерспуном (видео)

Украинский боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) провел открытую тренировку перед дебютным поединком в супертяжелом дивизионе против американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК — УИЗЕРСПУН

На ринг, который был сооружен на одной из площадей Чикаго возле торгового центра, украинец вышел под восторженные возгласы местной публики. Несмотря на достаточно теплую погоду, как для этого времени года, Александр был одет в спортивный костюм и с шапкой на голове. Наш соотечественник устроил импровизированный бой с тенью, а также побоксировал с мячиком, прикрепленным к кепке на голове.

Что касается Уизерспуна, то американец, одетый в более традиционные для подобных мероприятий шорты и футболку, также побоксировал с воздухом и попрыгал на скакалке.

Напомним, что несмотря на замену соперника в экстренном порядке после положительной допинг-пробы у Тайрона Спонга, бой Александра Усика пройдет, как и планировалось ранее, в ночь с 12 на 13 октября на Wintrust Arena в Чикаго.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Усика против Уизерспуна.

Фото K2 Promotions Ukraine

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