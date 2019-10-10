- 10:27 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 10:17 Ломая стандарты: Victoria’s Secret впервые привлекла к своей рекламе модель с 50-м размером одежды
- 10:12 Смертельное ДТП в Запорожье: водитель маршрутки сбежал из больницы
- 10:10 В Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста: первые подробности
- 10:06 Возраст нипочем: 55-летняя Моника Беллуччи показала экстремальное декольте в прозрачном топе
- 10:06 Депутаты инициируют отмену «поправки Геруса», которая позволила импорт электроэнергии из РФ
- 09:41 Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном
- 09:37 Курс валют 10 октября: за сколько можно купить и продать доллары в украинских банках
- 09:35 Пресс-марафон Зеленского: Мендель рассказала, сколько будет длиться мероприятие
- 09:25 В шапке посреди небоскребов: Усик провел открытую тренировку перед боем с Уизерспуном
- 09:14 В России 72-летнего мужчину отправили в тюрьму на 12 лет за «шпионаж» в пользу Украины
- 08:39 В США могут обнародовать расшифровки разговоров Зеленского с Пенсом
В шапке посреди небоскребов: Усик провел открытую тренировку перед боем с Уизерспуном (видео)
Украинский боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) провел открытую тренировку перед дебютным поединком в супертяжелом дивизионе против американца Чазза Уизерспуна (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК — УИЗЕРСПУН
На ринг, который был сооружен на одной из площадей Чикаго возле торгового центра, украинец вышел под восторженные возгласы местной публики. Несмотря на достаточно теплую погоду, как для этого времени года, Александр был одет в спортивный костюм и с шапкой на голове. Наш соотечественник устроил импровизированный бой с тенью, а также побоксировал с мячиком, прикрепленным к кепке на голове.
Что касается Уизерспуна, то американец, одетый в более традиционные для подобных мероприятий шорты и футболку, также побоксировал с воздухом и попрыгал на скакалке.
Напомним, что несмотря на замену соперника в экстренном порядке после положительной допинг-пробы у Тайрона Спонга, бой Александра Усика пройдет, как и планировалось ранее, в ночь с 12 на 13 октября на Wintrust Arena в Чикаго.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Усика против Уизерспуна.
Фото K2 Promotions Ukraine
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)
Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.