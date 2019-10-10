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Спорт

Бразилия – Сенегал: онлайн видео голов товарищеского матча

12:49 10 октября 2019 33
Бразилия – Сенегал: онлайн видео голов товарищеского матча
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 10 июня, в Сингапуре на Национальном стадионе, вмещающем 55 тысяч зрителей, пройдет товарищеский матч между пятикратными чемпионами мира бразильцами и сборной Сенегала. Начало — в 15:00 по киевскому времени (20:00 по местному).

«Пентакампеоны» после победного домашнего Кубка Америки (подопечные Тите в финале обыграли Перу — 3:1) готовятся к старту в отборе на ЧМ-2022. Пока что положительными результатами бразильцы похвастаться не могут — ничья 2:2 с Колумбией (в Майами) и поражение 0:1 от Перу (в Лос-Анджелесе).

А вот Сенегал, обыграв в домашнем поединке Гвинею (1:0), находится в шаге от выхода в финальную часть Кубка Африканских наций, которая пройдет в январе-феврале будущего года в Камеруне. Ответный поединок с гвинейцами запланирован на 18 октября, и спарринг с «пентакампеонами» станет отличной репетицией перед ним.

За голами в матче в режиме онлайн вы сможете следить в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Аргентина отыграла два мяча в товарищеском матче с Германией.

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