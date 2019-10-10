Племянница Софии Ротару завела сеть откровенными фото

Шоу-бизнес

Племянница знаменитой Софии Ротару, певица и дизайнер Соня Кей (Sonya Kay), с которой произошел несчастный случай в Барселоне, завела сеть откровенными фото. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram несколько пикантных снимков, на которых позирует в белье, демонстрируя свою стройную фигуру. Соня запечатлена в белом топе и трусах, на ногах — модные прозрачные ботинки.

Поклонникам певицы очень понравилась смелая фотосессия. В комментариях они засыпали певицу комплиментами.

Ранее Соня публиковала более сдержанные образы.

Напомним, Соня Кей в Барселоне упала с самоката и сломала обе руки. Домой певица вернулась в гипсе. За лечение ей пришлось выложить кругленькую сумму, поскольку страховки у нее не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила округлившийся животик.

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