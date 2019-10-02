24.72 / 25.32 26.83 / 27.60
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Внучка Ротару засветила округлившийся животик (фото)

11:48 2 октября 2019 97
Соня Евдокименко внучка Софии Ротару
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая выпустила новую песню Lonely Walkers, засветила округлившийся животик. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в коротком блестящем платье с разрезом открывающем стройную ножку. Снимок был сделан в Нью-Йорке.

Подписчики засыпали Соню комплиментами, отмечая ее длинные ноги, красивое платье и стильную укладку, а также рассмотрели на фото округлившийся животик и предположили, что Соня может скоро стать мамой. Известно, что она встречается с французским миллионером Марком Дюменилом, проводила с ним лето в Италии.

Сама Соня слухи не комментирует. На других фото она демонстрирует, как работает над своей фигурой. На новых снимках она выглядит стройной и спортивной. Скорее всего, блестящее платье просто неудачно легло.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что беременная певица Наталка Карпа стала телеведущей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер