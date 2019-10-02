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Внучка Ротару засветила округлившийся животик (фото)
Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая выпустила новую песню Lonely Walkers, засветила округлившийся животик. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в коротком блестящем платье с разрезом открывающем стройную ножку. Снимок был сделан в Нью-Йорке.
Подписчики засыпали Соню комплиментами, отмечая ее длинные ноги, красивое платье и стильную укладку, а также рассмотрели на фото округлившийся животик и предположили, что Соня может скоро стать мамой. Известно, что она встречается с французским миллионером Марком Дюменилом, проводила с ним лето в Италии.
Сама Соня слухи не комментирует. На других фото она демонстрирует, как работает над своей фигурой. На новых снимках она выглядит стройной и спортивной. Скорее всего, блестящее платье просто неудачно легло.
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