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Мир

«А вдруг это ниндзя?»: шокированная такса впервые встречается с черепашкой (видео)

17:42 9 октября 2019 243
Такса Пай и черепаха
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео, снятое на ранчо близ города Норт-Бей в канадской провинции Онтарио. На нем пятилетняя такса по кличке Пай впервые в жизни встречается с черепашкой. И новая знакомая ей совсем не нравится. Сбитая с толку Пай с опаской обходит маленькую рептилию, принюхивается к ней, лает и рычит. Пес явно побаивается и отшатывается назад каждый раз, когда ему кажется, что загадочное существо готовится к нападению. Хотя при этом, как пишет издание Daily Mail, Пай обычно уверена в себе и привыкла считать себя королевой живущей на ранчо стаи из девяти такс.

Собака кружит вокруг черепахи, подбираясь к ней все ближе. А та втягивает голову в панцирь и застывает неподвижно.

Видео вызвало бурю восторга у пользователей сети, которые писали, что готовы смотреть его весь день напролет. «О, Боже ! Это так восхитительно, так смешно. Так типично для такс!», — писали в комментариях. А кто-то предположил, что Пай опасается, что перед ней может оказаться «смертельно опасная» черепашка-ниндзя — один из героев популярных комиксов и фильмов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смешном видео с котятами, которые c живым интересом смотрят мультфильм «Том и Джерри».

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