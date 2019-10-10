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Украина

Зеленский сказал, чьи интересы будет защищать в ситуации с «ПриватБанком»

11:42 10 октября 2019 10
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о ситуации с «ПриватБанком». Общение с президентом происходит в ходе пресс-марафона.

«В вопросе „Приватбанка“ я буду защищать нашу страну, только интересы Украины», — заявил президент по поводу возможного пересмотра национализации «ПриватБанка» в судебном порядке и влиянии этого решения на отношения с МВФ.

Президент Украины отметил, что многое будет зависеть от результата судебного разбирательства по «ПриватБанку».

«Если он будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство», — сказал Зеленский.

В то же время он заверил, что никогда в жизни не звонил ни одном судье, то есть давления оказывать не будет.

Напомним, что «ФАКТЫ» ведут онлайн-трасляцию пресс-марафона Владимира Зеленского. Ответы Зеленского на все вопросы журналистов читайте на сайте «ФАКТОВ».

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