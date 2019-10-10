Нового главу Одесской ОГА в Кабмине согласовали «по звонку», — СМИ

Политика

Несколько минут назад в ходе пресс-марафона в Kyiv Food Market президент Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 11 октября, представит в Одессе нового губернатора Максима Куцего.

Этому назначению предшествовал скандал. В среду, 9 октября, Кабинет министров согласовывал кандидатуру Максима Куцего на пост главы Одесской областной администрации. Однако, как стало известно журналистам, перед началом заседания Кабмина вопрос по кандидатуре нового губернатора Одесчины был снят с повестки дня. «Что-то не то: в офисе президента усомнились в целесообразности такого назначения», — сообщили СМИ.

Так, издание «Таймер» подчеркивает: «Действительно, в самом начале заседания премьер сообщил, что предлагает пока снять с повестки дня вопрос о согласовании кандидатуры одесского губернатора, а рассмотреть лишь две кандидатуры: Алексея Кучера на Харьковскую область и Игоря Сопеля — на Тернопольскую. Однако ближе к концу заседания Гончарук все-таки поставил вопрос об одесском губернаторе, а вот вопрос с претендентом на пост главы Харьковской области, наоборот, из повестки дня убрали. В итоге даже сотрудники пресс-службы не поняли, что именно рассматривали на заседании: в сообщении об итогах заседания сначала говорилось о всех трех потенциальных губернаторах, но потом фамилия Кучера таинственно исчезла из списка. Однако с такими обстоятельствами далеко не факт, что это итоговая редакция списка.

Интересно что, по информации источников, концепция повестки дня заседания поменялась после того, как премьеру Гончаруку, по одной информации, кто-то позвонил, по другой — прислал сообщение.

Теперь все СМИ гадают, кто именно в государстве настолько влиятелен, что способен по звонку определять порядок работы Кабинета министров — формально верховного органа исполнительной власти, зависящего исключительно от парламента".

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отметил в Facebook: «Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от „Слуги народа“ Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли».

Также Гончаренко написал: «На Одесскую область Офис президента согласовал Максима Куцего. Но при рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос».

Напомним, 36-летний Максим Куцый был одним из пяти претендентов, кандидатуры которых президент Зеленский 26 июля в Facebook предложил обсудить одесситам. Другое дело, что по этому поводу с одесситами никто не советовался, поскольку у горожан имелось абсолютно иное мнение и другие кандидатуры.

Напомним, ранее главой Одесской ОГА был Максим Степанов, его отстранил от должности Петр Порошенко.

Справка. Максим Куцый, которого президент Зеленский представил в июле как работника банковского сектора, «владельца и директора инвестиционной компании», является конечным бенефициаром трех компаний — «Сервис и менеджмент», «Медийный партнер» и «Цифровое партнерство». Он бывший сотрудник МВД, работал в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Свою предпринимательскую деятельность вел в сферах строительства и управления недвижимостью. По информации информированных источников, Куцый — креатура главы МВД Арсена Аавакова. Согласно декларации, в собственности семьи киевского бизнесмена Максима Куцого — две квартиры в Киеве — площадью в 70 и 68 кв. м. и земельный участок площадью более 1 га в Киевской области. Кроме того, Куцый задекларировал две пары часов «Ролекс», общая стоимость которых составляет более 390 тыс. грн. Также в его собственности есть два автомобиля — Audi A4 Sline 2011 выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 г. Первый обошелся ему в 470 тыс. грн, а второй — в 558 тыс. грн. В наличии у Максима Куцого — 180 тыс. долл., его жена Вероника владеет 55 тыс. долл. На банковских счетах супруги есть еще 246 тыс. грн и более 2 тыс. евро. Также Максим в декларации владеет криптовалютой: он обладает 290 биткойнами, стоимость которых равна 1 млн 120 тыс. евро, а также 11 тыс. «эфиров», которые стоят более 1,5 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабинет министров также одобрил назначение председателем Тернопольской областной администрации предпринимателя Игоря Сопеля.



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