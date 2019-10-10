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Зеленский рассказал, когда уволит Авакова
Президент Владимир Зеленский заявил, что с нового года в Украине может смениться министр внутренних дел, если не пройдет испытательный срок. Новые лица могут появиться и во главе других министерств. Об этом президент заявил в ходе пресс-марафона.
Зеленский отрицает, что за Арсеном Аваковым в любом случае сохранится место в Кабмине. «Это не компромисс, я ему ничего не должен… Есть испытательный срок. Хотим увидеть новые лица в МВД… Я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, принесите нам до конца года. Не будет — мы всех уволим», — пообещал президент.
Напомним, Арсен Аваков был одним из двух руководителей министерств, сохранивших свое место в Кабмине после смены власти.
«ФАКТЫ» ведут онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского и публикуют все ключевые заявления, сделанные на встрече.
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