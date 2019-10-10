Австрийские СМИ сообщили о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине

Деньги

Ситуация, когда компания может использовать не принадлежащую ей торговую марку, развивая продажи с украденным брендом, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине и мешает притоку инвестиций. Об этом со ссылкой на информационное сообщение украинской компании «Фармак» написали несколько авторитетных австрийских изданий.

«В „Фармак“ уверены: частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут стать прецедентом для развития недобросовестной конкуренции в Украине, что существенно оттянет страну назад и замедлит интеграцию Украины в европейское сообщество. Результаты незащищенности производителей и их интеллектуальных прав уже есть: за 2018 год объем иностранных инвестиций в Украину сократился на 200 млн долларов США», — пишет австрийское издание OTS. at.



В материале иностранных СМИ отмечено, что в продвижение бренда «Корвалол» компания «Фармак» вкладывает значительные усилия и средства десятилетиями. В то же время она сталкивается с «Корвалолом» конкурента, что является нарушением закона.



«В результате появления на рынке лекарственного средства с таким же названием („Корвалол-Дарница“), что ввело в заблуждение потребителей, недобросовестные конкуренты отобрали примерно 50% рынка у компании „Фармак“. С 1991 года „Фармак“ — единственный производитель „Корвалола“ на постсоветском пространстве. В 1996 году компания получила свидетельство на ТМ „Корвалол“. Это означает, что только „Фармак“ имеет право производить лекарственное средство под торговой маркой „Корвалол“ в Украине и за рубежом», — отмечает в своем материале издание wallstreet-online.de.



По данным иностранных СМИ, появились производители в фармацевтической отрасли Украины, которые решили использовать хорошо известное название «Корвалол» в обозначении своего лекарственного средства. «Фармак» выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку «Корвалол Corvalolum».



«Мы защищаем свое право именно для обозначения. То есть речь не идет о какой-то монополии на само лекарственное средство. Его может производить любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры, но под другим названием, под собственным брендом», — цитируют иностранные СМИ Дмитрия Таранчука, директора по правовому обеспечению АО «Фармак».



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