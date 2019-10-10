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"Экс-виагра" показала голую грудь и презентовала песню (фото, видео)
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец, которая также пела под псевдонимами Ева Бушмина и Layah, презентовала новую песню «Зацепил», а также показала пикантный снимок.
На фото в соцсети Яна позирует в одних трусиках, обняв голую грудь руками. Так она старалась привлечь внимание к новой песне, ну, и собрать много лайков.
«Если эта фотография соберёт хотя бы 10 лайков и 3 комментария, то завтра я выпущу новый трек», — написала она накануне.
«Ты шикарная-шикарная женщина», «Вентилятор беспомощен против такой жары», — пишут комментаторы.
Сама песня поклонникам понравилась, но фото — больше.
Напомним, ранее певица и модель Даша Астафьева показала голую грудь под прозрачным плащом.
Также голую грудь в соцсети показала известная российская модель и актриса Мирослава Карпович.
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