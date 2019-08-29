"Экс-виагра" взбудоражила сеть голым фото в лучах заката

Шоу-бизнес

Украинская певица, телеведущая и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец, которая также выступала под псевдонимами Ева Бушмина и Layah, порадовала своих поклонников обнаженным снимком.

На фото Яна позирует в одних трусиках, если можно так назвать этот предмет из ленточек.

И это еще не все, ведь певица обещает «совсем скоро» клип, в котором будет значительно больше горячих кадров.

Но подписчикам певицы и этот кадр очень понравился. «Просто застыл и рассматриваю, это прекрасно», «Мать честная, что творится», «Это как это? Так можно? У меня все пуговицы поотлетали!!!», «Огонь», — пишут они.

Напомним, ранее пикантные кадры показала еще одна «экс-виагра» Вера Брежнева.

Также горячими кадрами взбудоражила сеть Анна Седокова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter