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"Экс-виагра" взбудоражила сеть голым фото в лучах заката
Украинская певица, телеведущая и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Яна Швец, которая также выступала под псевдонимами Ева Бушмина и Layah, порадовала своих поклонников обнаженным снимком.
На фото Яна позирует в одних трусиках, если можно так назвать этот предмет из ленточек.
И это еще не все, ведь певица обещает «совсем скоро» клип, в котором будет значительно больше горячих кадров.
Но подписчикам певицы и этот кадр очень понравился. «Просто застыл и рассматриваю, это прекрасно», «Мать честная, что творится», «Это как это? Так можно? У меня все пуговицы поотлетали!!!», «Огонь», — пишут они.
Напомним, ранее пикантные кадры показала еще одна «экс-виагра» Вера Брежнева.
Также горячими кадрами взбудоражила сеть Анна Седокова.
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