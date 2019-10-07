Как Кейт Мосс: звезда "Папиных дочек" показала голую грудь (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская модель и актриса Мирослава Карпович, которая ранее поразила шпагатом с котом, показала голую грудь.

Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала фото, на котором позирует, сидя на стуле и обнимая себя руками.

«Иногда быть слегка раздетой в кадре, это не значит, что этим я пытаюсь привлечь чье-то внимание или просто люблю кофты разбрасывать направо и налево. Это значит — за кадром стоит Маша @imaginariumofyourstyle и такая: «Давай снимем ей майку!!! Давай как Кейт Мосс!!!"Ваня-фотограф начинает потеть, Маша продолжает: «И штаны снимай!!!»», — объяснила Мирослава.

Фото без штанов, правда, нет, но ранее мы публиковали другие пикантные фото Карпович.

Напомним, голую грудь недавно показала Даша Астафьева.

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